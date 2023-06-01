【はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。03】 6月第3週 発売 価格：1回800円 バンダイは、プレミアムガシャポン「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。03」を6月第3週に発売する。価格は1回800円。 「はしもとみおのウルトラ怪獣彫ってみた。」シリーズの第3弾が登場。はしもとみお氏によりかわいく温かみのある姿に仕上がった「レッドキング」、「メトロン星人」、