【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表は１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦のオランダ戦が行われる、決戦の地ダラスに入った。負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）が提案して１２日夜、