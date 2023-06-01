◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した負傷離脱したMF遠藤航に代わって追加招集されたFW町野修斗もチームに合流。前日練習は、メンバー26人にメンターのMF南野拓実、サポートメンバーのDF吉田麻也を含めた28選手が参加した。DF