13日、東京消防庁管内では熱中症で7人が救急搬送されました。東京消防庁管内で、13日午後9時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で16歳から83歳までの男女7人でした。13日の東京都心は、日中の最高気温は28.0℃と、7月上旬並みの暑さでした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。