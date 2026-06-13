巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が１３日の西武戦（ベルーナ）に先発し、６回３安打１失点。４月１７日以来、５７日ぶりとなる白星を挙げ、今季２勝目（３敗）を手にした。味方が先制した直後の初回は先頭カナリオに左前打、滝沢に犠打を決められ、一死二塁。続く長谷川をファウルフライに打ち取ったが、４番・古賀に同点の適時中前打を浴びた。しかし、その後は立て直し、２回から６回までの５イニングでわずか１