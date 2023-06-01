昨年から始まった「日本版グラミー賞」とも呼ばれる国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京などで行われた。主要６部門のうち、最優秀楽曲賞にはサカナクションの「怪獣」が選ばれた。最優秀アーティスト賞はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが２年連続で受賞した。日本やアジアの音楽を世界に発信することを目的に創設された音楽賞。昨