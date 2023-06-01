1970（昭和45）年6月14日、日米安保条約の自動延長を前に、新左翼系の「6.14反安保集会、デモ」が全国各地で行われ、5万3千人が参加した。東京では警視庁が2万人の警官を配置して警戒に当たった中、一部で学生が機動隊と衝突。公務執行妨害などで270人が逮捕された。写真は代々木公園に集まった学生ら。