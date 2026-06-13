3人組ガールズバンド「SILENTSIREN」（サイレントサイレン）のボーカル兼ギター・すぅ（吉田菫）、ベース・山内あいな（あいにゃん）が13日、中日戦（エスコン）試合前のファーストピッチに、通称“サイサイ”にちなんだ背番号「31」のユニホーム姿で登場。試合後にはスペシャルライブで球場を盛り上げた。代表して投球を行ったすぅは、初の始球式に挑戦。勢い余って捕手の頭上を越え「悔いは残ったんですけど、なんとか終え