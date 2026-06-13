日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催された。アジア版グラミー賞を目指し、昨年新設された日本発の国際音楽賞。主要６部門を含む７８部門が発表され、サカナクションがスタッフ賞を含めて最多８冠に輝いた。サカナクションは「怪獣」の大ヒットが評価され、無双状態に。最優秀楽曲賞、最優秀ミュージッ