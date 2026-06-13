2026W杯の開幕戦にて、南アフリカ代表は開催国の1つであるメキシコ代表に0-2で敗れた。退場者を2人も出すなど、南アフリカにはほとんど良いところがなかった。この結果をナイジェリア代表はどう見ただろうか。南アフリカとナイジェリアは2026W杯アフリカ予選で同じグループCに入っており、南アフリカが勝ち点18を稼いでW杯出場の権利を掴んだ。一方のナイジェリアは1ポイント及ばず、2位でプレイオフへ回ることに。そこでコンゴ民