毎日のクレンジング時間をもっと楽しくしてくれる、とっておきの限定コラボが登場♡ビフェスタの人気アイメイクアップリムーバーとマスカラリムーバーEXが、キュートなキャラクター「エスターバニー」デザインになって2026年6月8日（月）より数量限定で発売されます。機能性の高さはそのままに、見ているだけで気分が上がる特別仕様は、コスメ好きやキャラクターファ