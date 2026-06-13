国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、「サカナクション」の「怪獣」が最優秀楽曲賞に輝いた。グループとしては最優秀ロック楽曲賞、最優秀アニメ楽曲賞、最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞も受賞。クリエイター名義の照明、音響、MV、アートワーク賞と合わせて8冠を達成し