２４年パリ五輪バドミントン女子ダブルス銅メダリストの志田千陽が１３日、自身のインスタグラムを更新。「ずっとずっと楽しみにしていたお買い物の日出合いに恵まれた１日で、いいお買い物ができたよ〜！とても楽しい日を過ごせました」とつづり、オフショットを投稿した。志田は大きなフリルのついた白のトップスに、ルーズなワイドデニム姿。シャネルの高級バッグを手にした。フォロワーからは「とても楽しそう」「どん