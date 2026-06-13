【新華社フフホト6月13日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗徳嶺山鎮でこのほど、牧畜民が飼育する母馬が双子の子馬を出産した。一家は代々牧畜を営んでいるが、双子の子馬が生まれたのは初めてだという。誕生を祝い、にぎやかな催しを開いた。飼い主は「双子と母馬は決して売らず、この草原で自由に暮らさせたい」と話した。（記者/李雲平）