安住紳一郎アナが１３日、自身がＭＣを務める「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）に出演し、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんを追悼した。中村さんは女優のみならず、バラエティー番組でも活躍し「さんまのスーパーからくりＴＶ」では、コミカルなリアクションで人気を博した。同番組で共演していた安住アナは「私も随分ロケを一緒にさせてもらいましたけど。玉緒会と言って若手スタッフを焼肉に連れて