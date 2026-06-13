ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関２ｎｄ日本モーターボート選手会会長杯」は１３日、予選の２日目が終了した。藤井公人（２７＝福岡）は５Ｒ、６号艇・高橋勲の前づけもあって、大外からの戦いとなったが、最内を差して３番手に浮上。道中は高橋、石田政吾の猛追を振り切って３着を守り、今節初の舟券絡みとなった。レース後は「足はいい感じですね。出足寄りにしてレースがしやすい。出足や回り足はいいし、こっちの方が