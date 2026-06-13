お笑いタレントの明石家さんまが１３日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）を追悼した。さんまと玉緒さんと言えば、ＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」など多くの共演で知られる。ある意味、玉緒さんのバラエティー進出のきっかけを作ったのがさんまだけに「今日はもう、暗い話になるか分かりませんけど…」と自らこの話題を切り出した。玉緒