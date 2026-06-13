ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１３日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。この日の番組で波瀾万丈の玉緒さんの人生が映像とともに紹介される中、玉緒さんと自身が街ブラロケで共演した２００６年６月２０日放送の同局系「ぴったん