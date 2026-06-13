ニフティライフスタイルは、温浴サブスク「おふろパス」の提供をを5月12日から開始した。「おふろパス」は、温泉やサウナ、スーパー銭湯などの温浴施設で会員限定クーポンを利用できる月額制サービス。クーポンは月額料金を上回る割引も多く、内容を週替わりで更新するという。割引例として、入館料960円引きやソフトドリンクやグラスビール1杯無料、入館料、深夜料金と朝食バイキングのセットで1,540円引き、対面占い10分コース無