１３日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）では、日本時間１１日に開幕したサッカーの北中米Ｗを特集した。今大会からの変更点として、試合の前半・後半それぞれ２２分頃に「飲水タイム」と呼ばれる３分間の休憩タイムが設けられたことを伝えた司会の安住紳一郎アナウンサーは「アメリカンフットボールをマネしたんじゃないかといわれるんですが、前半と後半の真ん中２２分頃に水を取