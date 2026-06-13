脚本家の三谷幸喜氏が１３日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。９日、肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）を悼んだ。この日の番組で波瀾万丈の玉緒さんの人生が映像とともに紹介されると「中村玉緒さんは女優さんのイメージで言うと、いろんな役をやられましたけど、華やかな主演女優と