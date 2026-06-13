中国・アフリカ経済貿易博覧会の一環としてモロッコ・カサブランカで開かれたイベントの会場。（カサブランカ＝新華社配信）【新華社カサブランカ6月13日】中国・アフリカ経済貿易博覧会の一環として、中国とモロッコの経済・貿易協力を促進するイベントが10〜12日、カサブランカで開かれた。両国の政府機関や商工団体、金融機関、企業、メディアの関係者400人余りが出席した。同博覧会は、中国商務部と湖南省政府が共同で主催