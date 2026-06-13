＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は第3ラウンドが開始した。この日は初日同様、1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われる。【写真】渋野日向子に変化前傾が浅くなりタテ振りに日本勢は12人が出場し、7人が決勝ラウンドに進出している。先陣を切るのは、トータル5アンダー・16位につける渋野日向子＆勝みなみペア『HinaMina』で、日本時間