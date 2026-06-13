ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース2nd日本モーターボート選手会会長杯」は13日、2日目が終了した。小野寺智洋（49＝香川）が巧者ぶりを発揮する。当地は2022年1月9〜14日のG3企業杯から今年1月9〜14日の一般戦まで5節連続で予選突破中。特に2024年5月14〜20日のG3マスターズリーグ第1戦では抜群の安定感で優勝戦まで進んだ（5着）。この実績もあり、過去3年の当地勝率は6点台半ばをマークしている。今節は初