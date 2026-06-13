女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、長年共演した俳優の故・渡瀬恒彦さんとのエピソードを披露した。02年から渡瀬さん主演の刑事ドラマ「おみやさん」がスタート。渡瀬さんが亡くなる前年の16年まで続く大人気シリーズとなった。舞台は京都。櫻井は“おみやさん”の異名を持つ京都府警の刑事・鳥居勘三郎（渡瀬さん）のパートナー・七尾洋子を演じた。渡瀬さん