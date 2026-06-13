国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催され、山下達郎が「ＴｉｍｅｌｅｓｓＥｃｈｏ」賞を受賞した。長きにわたり日本の音楽史に貢献し、今なお輝き続けるアーティストに贈られる特別な賞。この日、山下達郎は音声コメントを寄せ、会場で披露された。◆山下達郎コメント「このたびはＴｉｍｅｌｅｓｓＥｃｈｏ