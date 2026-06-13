6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストが発表。最優秀アーティスト賞はMrs. GREEN APPLEが受賞した。 （関連：【画像】Mrs. GREEN APPLE、華やかな和装姿で『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットにサプライズ登場） ■ コメント昨年続いての『