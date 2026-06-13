【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サカナクション「怪獣」が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀楽曲賞を受賞した。 ■サカナクション 山口一郎 コメント サカナクションは、3年前に活動休止をしました。僕がうつ病を患ったからです。その間、メンバーやファンの皆さん、そしてチームサカナクションの皆さんに支えられながら、なんとか踏ん張り、復活しました。 休養明けから最初に書いた曲がこの「怪獣