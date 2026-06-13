【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アーティスト賞を受賞した。 ■Mrs. GREEN APPLE 大森元貴 コメント ありがとうございます。Mrs. GREEN APPLEです。昨年に続いての最優秀アーティスト賞、本当にうれしく思います。 最近我々は、バラエティを始めたり、粉まみれになったりですね、広告の仕事をやらせていただいたり、いろんなお仕事をさせてい