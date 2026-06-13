13日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）では、12日に俳優の中村玉緒さんが肺炎のため9日に亡くなったことが伝えられたことを受け、追悼した。【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん『さんまのスーパーからくりTV』などで共演していた安住紳一郎アナは「私もずいぶんロケ一緒にさせてもらったのですが、若手スタッフを連れて焼肉に、年に1回『玉緒会』とかいって、若い人にお肉たく