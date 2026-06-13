ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１３日に５日目を行い、優出メンバーが決まった。Ｖ候補の一人と目されていた篠崎元志（４０＝福岡）がきっちりベスト６に名を連ねた。１枠で登場した準優１１Ｒ、インからコンマ０６のトップスタートから他を寄せ付けず、今年７度目の優出を決めた。序盤こそ調整に手を焼くシーンも見られたが「タイムも出ていたし、まずまずいいと思う。全体にバランスが取