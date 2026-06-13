ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第１戦ミドルダービー第４４回日本ＭＢ選手会会長杯」は１３日、予選最終日の３日目を行った。木田峰由季（３５＝福井）は予選ラストの４Ｒは２着。１Ｍはまくり差し、バックでは先行する星栄爾を猛追。これは及ばなかったものの、道中は全速連打で後続の逆転を許さなかった。５８号機は「展示タイムは出ているし、伸び寄りで足はいい。乗り心地は２日目の方が良かった」と伸びに特徴があ