北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。現地14日（日本時間15日）に日本とグループ初戦を戦うオランダ代表は、公式Xで告知画像を投稿。日本代表の“顔”として選出された3人の選手に現地ファンの注目が集まっている。オランダ代表の公式Xは日本時間13日に「我々のFIFAワールドカップ開幕戦！」「準備はいいか、ダラス！」と記して、告知画像を投稿した。告知画像では、左列に並ぶ