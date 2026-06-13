グラビアアイドル・豊島心桜(こころ＝22)が、1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。 【写真】美ワキにドキッ！妖艶さも増してきた 撮影は長野や山梨で行った。富士山をバックに白の王道衣装姿で登場。満開の桜をバックに撮影したショットもある。また、長野県塩尻市にある江戸時代の雰囲気が漂うレトロな宿場町「奈良井宿（ならいじゅく）」では、背中が大きく開いたぴったりワンピ}