音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。主要部門の「最優秀アーティスト賞」には、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が輝いた。ミセスは最優秀アーティスト賞を受賞した昨年に引き続き、２年連続の同賞受賞。今年の同