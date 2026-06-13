お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）をしのび、玉緒さんと夫・勝新太郎さんとの思い出を語った。さんまは、カンテレ「さんまのまんま」に玉緒さんが出演した時に、それまでの女優らしいイメージとは違った「みんなが知っている中村玉緒さんが生まれた」と語った。あまりにも面白かったため、