女優・仲里依紗（36）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、定期的にチェックすべき体のパーツについて語る場面があった。ゲスト出演したフリーアナウンサーで女優・田中みな実と美容トークになると、仲は「本当に後ろ姿は定期的に見ておかないと、結構ショックを受けますよね。本当にそこで年齢が出る。実年齢より上に見える」と私見を展開。田中も「出ます、老けて見えちゃう」とうなずいていた。また、仲が「あと、