１７２校の対戦相手が決まった組み合わせ抽選会＝横浜市中区（立石祐志写す）２７年ぶりにノーシードとなった東海大相模は、予備抽選番号が１５４。抽選会最終盤で登場し、主将安嶋がまだ空いていた横浜ブロックを引き当てると、会場からどよめきが起こった。安嶋は「甲子園に行くためには必ず横浜さんと戦わなければいけない。（４回戦なら）どちらも万全のチーム状態で試合ができる」と強気のコメント。横浜は春の関東大会