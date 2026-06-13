グリーンチャンネルは、6月16日から20日にかけてイギリス・アスコット競馬場で開催される「ロイヤルアスコット開催」を、5日間にわたり生中継することを発表した。番組名は「ALL IN LINE世界の競馬2026ロイヤルアスコット中継」。グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWebで放送・配信される。【チェアマンズスプリントプライズ】モレイラ「戦士のような馬」サトノレーヴ、世界最強馬相手に2着ロイヤルアスコット開