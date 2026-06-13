6月13日、東京競馬場で行われた第11Rで、カネラフィーナに騎乗して1着となったC.ルメール騎手がJRA通算2200勝を達成した。【ジューンS】ルメール騎手がJRA通算2200勝達成！…カネラフィーナで節目の勝利ルメール騎手はレース後、「皆さんお待たせしました。11レースまで待っていてくれて本当にありがとうございます。また楽しんで乗って、ジョッキー皆と一緒に頑張ります。今日2200勝に届いて良かったです」と節目の勝利を喜ん