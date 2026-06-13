【モデルプレス＝2026/06/13】サカナクションが6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀楽曲賞を受賞した。【写真】「MAJ2026」受賞者一覧◆最優秀楽曲賞はサカナクション「怪獣」山口一郎は「サカナクションは3年前に活動休止をしました。僕がうつ病を患ったからです。その間メンバーやファンの皆さん、チームサカナクションの皆さんに支えられながらなんとか復