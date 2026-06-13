１１日、地域障害者連絡員に関連知識を説明する講師。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山6月13日】中国福建省武夷山市の障害者連合会はこのほど、2026年度の障害者連絡員向け専門研修を開催した。市内の各郷・鎮、村などから、地域で障害者支援に当たる連絡員140人余りが参加した。研修では、障害者支援の現場に即した実践的な内容を取り入れ、業務に必要な知識や政策・法規、実務技能などを学んだ。地域の支援サー