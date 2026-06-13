グローバルライフスタイルブランドCASETiFYから、フランス発の人気ブランドMaison Kitsunéとの2026年春夏コレクションが登場します。アイコニックなキツネモチーフと、フランスと日本のカルチャーを融合したMaison Kitsunéならではの世界観を、スマホケースやテックアクセサリーに落とし込んだ注目のラインナップ。毎日使うデジタルアイテムをもっとおしゃれに楽しみたい方にぴったりのコ