◇交流戦ヤクルト1―8ソフトバンク（2026年6月13日みずほペイペイドーム）ヤクルト先発・山野太一が4月29日の阪神戦以来、約1カ月半ぶりの黒星となる2敗目を喫した。1―0の3回に2死から野村に四球を与え、続く近藤に痛恨の逆転2ランを被弾。6回にも先頭・野村に一発を浴び、5回2/3で5安打、今季ワーストの5失点を許し「ボール球が先行して思うような投球ができなかった」と反省した。開幕から安定した投球を続けてき