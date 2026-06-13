国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLEが選出された。昨年の第1回に続いて2年連続の受賞という快挙を達成した。【写真多数】レカペに和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLEミセスは今回、『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネート。大