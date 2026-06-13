＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOMrs．GREEN APPLEが2年連続で最優秀アーティスト賞に輝いた。俳優渡辺謙（66）からルビー（トロフィー）を受け取った大森元貴（29）は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞。本当にうれしく思います」と喜んだ。「最近我々はバラエティーを始めたり、粉まみれになったりですね、広告の仕事をさせていただいたり、いろんな仕事をしています」と続け、その理由を「た