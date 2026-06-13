愛知県大口町で同僚の女性を包丁で切りつけ、ケガをさせたとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】「脅すために包丁を持っていたらケガをさせた」 会社で同僚の女性（26）を包丁で数か所切り付けケガさせた殺人未遂の疑い ベトナム国籍の男（29）送検 愛知県警江南署 逮捕・送検されたのはベトナム国籍の会社員・グェン・ソアイ・フン容疑者29歳です。 警察によりますと、グェン容疑者は、おととい午後8時過ぎ