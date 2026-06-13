女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、子育てエピソードを語った。03年に結婚し、07年に第1子女児を出産。番組では、18歳になった愛娘とのツーショット写真も披露した。子育てと仕事の二刀流の日々。02年からは、渡瀬恒彦さん主演の刑事ドラマシリーズ「おみやさん」にレギュラー出演した。渡瀬恒彦主演、京都を舞台にした刑事ドラマで、16年まで放送。櫻井は“お