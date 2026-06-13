＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYOMrs．GREEN APPLEがサプライズ歌唱した。ミセスは授賞式後半の冒頭で昨年のヒット曲「クスシキ」を披露。昨年の会場だった京都・平安神宮での収録とみられる映像から、最後は炎がド派手に吹き上がるトヨタアリーナのステージの映像に切り替わり、生演奏を披露する形となった。ミセスは授賞式に登場することが発表されておらず、レッドカーペットに登場した際には会場