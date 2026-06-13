ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ（１３日、ＭＵＦＧ国立）で、Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａが優勝し、ＭｏｓｔＩｍｐｒｅｓｓｉｖｅＰｌａｙｅｒ（ＭＩＰ）には同チームからＪ２山形のＭＦ土居聖真が選出された。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａは初戦でＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂに２―０で勝利すると、続く準決勝では格上のＪ１ＥＡＳＴにＰＫ勝ち。決勝では同じくＪ１のチームを倒して勝ち上がってきたＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂと顔を